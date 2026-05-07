О чем говорили на брифинге ВОЗ, посвященном вспышке хантавируса

Исполняющая обязанности директора по вопросам готовности к эпидемиям и пандемиям и их профилактики Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове в ходе пресс-конференции в Женеве, посвященной ситуации вокруг вспышки хантавируса на круизном лайнере, заявила, что данный инцидент не означает начала новой пандемии.

© Российская Газета

"Я хочу выразиться совершенно однозначно: это не SARS-CoV-2. Это не начало пандемии коронавируса. Это вспышка заболевания, которая наблюдается на корабле. Это ограниченная территория. Это не та же ситуация, в которой мы были шесть лет назад. Хантавирус не распространяется так же, как коронавирусы", - отметила Ван Керкхове.

О ситуации на борту MV Hondius

"Ни у кого из оставшихся на борту пассажиров и членов экипажа в настоящее время симптомов заболевания не наблюдается", - указал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По словам чиновника, организация располагает информацией о других лицах с симптомами, которые, возможно, контактировали с одним из пассажиров, и находится в рабочем контакте с соответствующими органами.

Одновременно с этим Гебрейесус не исключил выявления новых случаев хантавируса из-за ситуации на лайнере.

"С учетом длительности инкубационного периода, который может достигать шести недель, могут появиться новые случаи заражения хантавирусом", - заявил он.

О возможности распространения болезни на Канарских островах

По мнению Гебрейесуса, прибытие лайнера на Канарские острова не подвергает риску местное население, поскольку пассажиры судна будут находиться в изоляции, а на лайнере проведена санобработка.

"Риска для населения Канарских островов в связи с прибытием лайнера, где обнаружен хантавирус, нет, пассажиры будут находиться в изоляции", - отмечено в ходе брифинга.

О характеристиках хантавируса Андес

Глава ВОЗ сообщил, что заражение хантавирусом Андес возможно только при тесном и длительном контакте с инфицированным.

"При предыдущих вспышках вируса Андес передача инфекции от человека к человеку была связана с тесным и длительным контактом, в частности среди членов одной семьи, супругов и лиц, оказывающих медицинскую помощь", - рассказал Гебрейесус, добавив, что у первого инфицированного мужчины, который позже скончался, наблюдались симптомы, схожие с симптомами других респираторных заболеваний.

В то же время представитель ВОЗ по борьбе с инфекционными заболеваниями Анаис Леганд заметила, что смертность от хантавируса в ходе предыдущих эпидемий была высокой.