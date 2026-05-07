Врачи провели сложную операцию новорожденному с редкой патологией

В Приамурье в детскую областную больницу поступил новорожденный пациент со множественными пороками развития, которые затрагивали сердце, позвоночник, пищевод, кишечник, почки и конечности. Ему провели сложнейшую операцию, сообщили в минздраве региона.

Как отметили в ведомстве, VACTERL-ассоциированные пороки встречаются примерно у одного ребенка из 10-40 тысяч новорожденных. Точные причины их появления науке пока не известны. Положение осложняли недоношенность и гипоксия, перенесенная в утробе матери. Врачи разработали план лечения, состоящий из многих этапов.

"Первым делом торакоскопически - через мини-проколы мы разобщили свищ между трахеей и пищеводом, восстановили проходимость кишечника, установили гастростому для питания. Впоследствии успешно выполнили еще одну сложнейшую операцию - сшили концы пищевода, восстановив его проходимость", - рассказала лечащий врач Наталья Смирнова.

Ребенок находится в отделении патологии новорожденных. Его готовят к следующим операциям. К возрасту одного года их будет не менее восьми. Прогноз специалистов осторожный, но обнадеживающий.