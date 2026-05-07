Врачи спасли пациента с пневмонией единственного легкого

Нижегородские врачи спасли жизнь пациенту с тотальной пневмонией единственного легкого. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

65-летнего мужчину госпитализировали в инфекционной клинической больницы № 2 из-за ухудшения его самочувствия в конце марта. До этого ему диагностировали хронический лимфолейкоз и назначили лечение в отделении противоопухолевой лекарственной терапии НОКБ им. Семашко.

Поводом к госпитализации стало появление симптомов дыхательной недостаточности и подозрение на пневмонию. Мужчину в тяжелом состоянии направили в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Второе легкое пациента удалили в 1980-х годах. Это произошло из-за туберкулеза. Наличие только правого легкого усложнило клиническую ситуацию и создало дополнительные риски.

Медики начали лечение, но состояние нижегородца ухудшалось. Его пришлось перевести на искусственную вентиляцию легких. При этом использовался крайне сложный и редкий метод однолегочной вентиляции.

«Переломный момент наступил спустя две недели: на четырнадцатые сутки пациента удалось снять с ИВЛ и перевести на высокопоточную оксигенацию через трахеостому», — поделилась главврач медучреждения Ольга Мажара.

Дыхание пациента стабилизировалось. Через 26 дней мужчина смог полностью отказаться от респираторной поддержки. Сейчас он продолжает проходить реабилитацию в стационаре. По словам Мажары, выздоровление стало возможным благодаря совместной работе врачей.

Доступность высокотехнологичной и современной медицины является одной из задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее мы сообщали о том, что более 14 000 жителей Нижегородской области получили медпомощь в «Поездах здоровья» с начала 2026 года.