Тяжелая работа на корабле помогла мужчине избежать наследственной болезни

Тяжелая работа на корабле помогла 70-летнему американцу Дагу Уитни предотвратить развитие болезни Альцгеймера, поразившей ранее его семью. О его истории написало издание New Scientist.

Уитни является носителем наследственной мутации, которая почти всегда приводит к раннему развитию болезни Альцгеймера в возрасте от 40 до 50 лет.

«Моя семья была выкошена этим заболеванием. У моей мамы было 13 братьев и сестер, и 10 из них не стало в возрасте до 60 лет. Это была настоящая эпидемия», — рассказал он.

Тем не менее сам Уитни смог избежать болезни Альцгеймера. Более того, томография мозга показала, что у американца было очень мало аномального тау-белка, который в патологическом состоянии вызывает это нейродегенеративное заболевание.

Изучавшие его феномен врачи предположили, что причиной могло быть то, что он в течение многих лет работал механиком на кораблях и много времени проводил в машинном отделении при очень высокой температуре. Исследователи допускают, что именно постоянная жара помогала контролировать уровень тау-белка.

Невролог Ребекка Нисбет предположила, что изучение случая Уитни может помочь людям с генетическим риском деменции.

«Я думаю, нагревание — метод, которые не причинит вреда и может снизить риск развития деменции», — сказала она.

Невролог добавила, что исследования, проведенные ранее в Европе и Канаде на мышах, показали, что тепловое воздействие помогает сохранить структуру тау-белка и улучшить способность мозга очищать его. Другие исследования, проведенные в Финляндии, показали, что частое посещение сауны значительно снижает риск развития болезни Альцгеймера.

Ранее невролог и гериатр Валерий Новоселов перечислил изменения в поведении человека, которые могут говорить о первых признаках деменции. По его словам, прежде всего на болезнь могут указывать проблемы с запоминанием и воспроизведением новой информации.