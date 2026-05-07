В России начнут проверять на рак легких по-новому: что изменится

Минздрав рассматривает возможность включения низкодозной компьютерной томографии (НДКТ) в диспансеризацию для пациентов с риском рака лёгкого. Об этом пишут «Ведомости».

НДКТ — современный метод диагностики с дозой облучения, сопоставимой с рентгенографией. Перед внедрением определят возрастные группы и критерии риска.

Сейчас лучевая диагностика лёгких проводится только на втором этапе диспансеризации по назначению терапевта. Действующие правила будут применяться до июля 2027 года.

В случае принятия решения НДКТ могут проводить уже на первом этапе, считают эксперты.

В публикации уточняется, что флюорография не позволяет обнаружить злокачественные опухоли на ранних стадиях. Доля рака лёгкого, выявленного на I–II стадиях, составляет менее четверти. При этом выживаемость при раннем обнаружении превышает 50%