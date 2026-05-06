Почему в России выросла популярность телемедицины

Телемедицина особенно помогает работникам, у которых нет возможности посетить врача очно, например, вахтовикам, сказал НСН Ян Власов.

Рост популярности телемедицины по ДМС не сделает медпомощь менее качественной, более того, онлайн-консультация врача — спасение для тех, кто не может получить помощь очно, и тех, кому необходимо перевыписать рецепт. Об этом НСН заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Доля застрахованных по ДМС, использовавших в 2025 году услуги телемедицины, достигла 25% от общего числа, сообщает «Коммерсантъ». В 2022 году доля таких пациентов составляла 12%. По мнению Власова, качество оказываемых услуг при этом не ухудшится.

«Само по себе приближение услуги к человеку, учитывая, что это ДМС, где предполагается определенное отношение, определенного уровня специалисты, это некий эксклюзив. Логика вещей предполагает, что в ДМС должны быть собраны лучшие кадры. Исходя из этой логики, качество не должно ухудшаться. Напомню, что в основном услугами ДМС пользуются не частные граждане, а организации. Когда плательщик — большая, серьезная компания, ее сотрудники дареному коню в зубы не смотрят. С другой стороны, конечно, предъявляются определенные претензии к уровню обслуживания. Что касается удаленности, тут надо смотреть на договор. Если в договоре указан перечень услуг, среди которых по какой-то причине нет личной встречи с врачом, во-первых, это очень странно, во-вторых, компания на это пошла, она ставила в известность своего сотрудника, который не может выйти за эти рамки», — сказал Власов.

Собеседник НСН добавил, что телемедицина — спасение для тех, кто не может проконсультироваться с врачом очно, например, для вахтовиков.

«Большое количество людей, которые работают в разных организациях, могут находиться на достаточно удаленных территориях, на вахте. Это люди, которым практически недоступен живой врач. Человека приходится забирать с вахты, а в случае с телемедициной он получает медицинскую консультацию. При этом при оказании услуги должен находиться оператор, если это настоящая телемедицинская помощь, это означает, что оператором является работник с медицинским дипломом: либо медсестра, либо фельдшер. Оператор организует эту коммуникацию, фиксирует ее, управляет беседой, демонстрирует какие-то показатели либо записывает рекомендации, и повторная консультация происходит уже после того, как некоторые исследования произведены. То есть это либо система "врач — врач", либо "врач — медработник — пациент". Мы уже почти семь лет занимаемся этим вопросом с разной степенью эффективности, это уже не новация, а скорее вопрос внедрения. Сейчас просто начали внедрять эту услугу чуть лучше, соответственно, увеличилась и частота ее использования», — подчеркнул эксперт.

В заключение Власов отметил, что при помощи телемедицины можно также перевыписывать рецепты вторичным пациентам.

«С рецептами сложнее, потому что выписка рецепта может производиться для первичного пациента, которого врач никогда в жизни не видел. Это всегда очень сложно, и врачи крайне не любят такую ситуацию, потому что на экране можно увидеть не все. А если речь идет о вторичных пациентах (таковых две трети), которым просто надо перевыписать рецепт, здесь как раз поможет телемедицина, такая выписка абсолютно оправдана», — подытожил он.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что телемедицина позволяет с удобством корректировать терапию и получать квалифицированную помощь даже жителям отдаленных регионов, а также быстро принять решение, если пациенту нужна госпитализация.