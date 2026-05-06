Как снизить давление без лекарств до приезда скорой

При внезапном повышении артериального давления до прибытия бригады скорой помощи можно облегчить своё состояние с помощью простых методов. О том, как помочь себе в такой ситуации, в беседе с NEWS.ru рассказал кардиолог Андрей Кондрахин.

По словам врача, один из самых эффективных способов — опустить ноги до колен в тёплую воду.

«Если под рукой нет лекарств, мы нагреваем воду, опускаем ноги до колен и постепенно повышаем температуру воды до терпимого состояния. Вены раскроются — и кровь устремляется вниз. Чистая гравитация», — объяснил кардиолог.

Второй метод, который рекомендует специалист, — лёгкий массаж плечевого пояса, воротниковой зоны и шеи. Движения должны быть аккуратными, без сильного надавливания. Это поможет снизить давление.

Кроме того, Андрей Кондрахин советует принять полулежачее положение, следя за тем, чтобы ноги находились ниже уровня туловища. Также можно выпить немного горячей воды, делая небольшие глотки.

При этом горячий чай во время высокого давления пить нельзя. Он содержит танины, повышающие давление.