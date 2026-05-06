Зумеры предпочли лечиться у нейросетей

Опрос: Студенты не ходят к врачам, а лечатся сами, консультируясь у нейросетей
Уральские студенты предпочитают, вместо того чтобы пойти к врачу, лечиться сами, консультируясь у родственников и нейросетей. К такому выводу пришли социологи УрФУ, опросившие почти 800 человек.
При этом те две трети молодых людей, которые все же обращаются за медицинской помощью, делают это лишь при сильном ухудшении самочувствия.
«67,1% при симптомах заболевания предпочитают лечиться самостоятельно: покупают лекарства по рекомендации либо родственников, либо нейросетей. Так, за советами к друзьям и близким обращаются 41% студентов, к ИИ — 11,3%, информацию в интернете ищут 9,2% учащихся», — констатируют специалисты.
Что характерно, первокурсники — частые гости в медико-санитарной части университета, в то время как их старшие товарищи более критичны по отношению к качеству бесплатной медицины.
«Практически каждый второй поддерживает установку на раннюю диагностику заболеваний. И здесь кроется противоречие: студенты, с одной стороны, жертвуют здоровьем в пользу обучения, выбирая тактику "быстрого" самолечения, но с другой — понимают и признают необходимость профосмотров и обращений за медпомощью», — говорит профессор кафедры социологии и технологий государственного и муниципального управления УрФУ Наталья Антонова.