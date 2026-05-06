Из глаза женщины достали червя

В Кирове врачи извлекли паразита из области глаза пациентки. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава. Женщина обратилась к медикам с жалобами на боль в правом глазу и ощущение движения под кожей, которое зафиксировала на видео.

Врачи диагностировали дирофиляриоз — заболевание, вызываемое личиночной формой круглого червя. К моменту операции паразит сместился в область виска, однако специалистам удалось успешно его извлечь. Длина изъятого червя составила около трех сантиметров.

Переносчиками дирофиляриоза являются комары. Ранее такие случаи были распространены в основном на юге, но сейчас их фиксируют и в других регионах страны. Эффективных лекарственных препаратов против этого заболевания не существует, поэтому единственным методом лечения остается хирургическое удаление паразита.

