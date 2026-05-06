Мужская депрессия: как культура «не ной» маскирует болезнь

Женщины чаще говорят о тревоге и плачут, а мужчины жалуются на бессонницу и срываются на окружающих — одна и та же депрессия маскируется под разные симптомы, но психиатры до сих пор ориентируются на «женский» вариант. Почему это ведёт к тому, что мужчинам чаще советуют «отдохнуть», а женщинам выписывают антидепрессанты, и как пол пациента влияет на эффективность терапии?

«Вы замечали, что женщины чаще говорят о тревоге и грусти, а мужчины — о раздражительности и бессоннице? При этом первые активнее обращаются к врачам, а вторые склонны терпеть до последнего. Одна и та же депрессия может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от пола, возраста, воспитания и даже того, разрешено ли было человеку в детстве плакать. Но проблема не в "плохой системе". Проблема в том, что наши инструменты диагностики и лечения часто не успевают за этой сложностью. Сегодня разбираемся, как пол влияет на распознавание и терапию психических расстройств — спокойно, по фактам, без обвинений в адрес врачей или пациентов», — пояснила в комментарии RuNews24.ru клинический психолог, профайлер, схема-терапевт Лидия Иншина.

Как отмечает эксперт, общая статистика свидетельствует о том, что женщины в среднем в два раза чаще мужчин получают диагноз депрессии или тревожного расстройства. Однако означает ли это, что женщины действительно болеют чаще? Не обязательно. Скорее, речь идёт о различиях в поведении и о том, как система здравоохранения реагирует на разные способы предъявления жалоб. Женщины в целом чаще обращаются к врачам — и к терапевтам, и к психиатрам. Они более склонны описывать свои эмоциональные состояния словами, признавать слабость и искать помощь. Мужчины же, воспитанные в культуре «не ной», часто маскируют депрессию под усталость, агрессию, злоупотребление алкоголем или трудоголизм. Врач, видя раздражительного мужчину с бессонницей и жалобами на постоянную усталость, может не заподозрить депрессию, предложив отдохнуть вместо направления к психиатру.

«Это не ошибка и не предвзятость. Это следствие того, что классические диагностические критерии (например, из DSM или МКБ) описывают в первую очередь "женский" вариант депрессии — с подавленным настроением, плаксивостью, апатией. Мужской же вариант — с гневливостью, импульсивностью, поиском острых ощущений — формально под эти критерии не всегда подпадает. То же самое относится и к тревожным расстройствам, которые у мужчин часто проявляются не как страх, а как постоянное раздражение и внутреннее напряжение», — объяснила психолог.

Лидия Иншина также отметила, что, согласно результатам исследований, женщинам с одинаковым уровнем тревоги или депрессии чаще назначают психотропные препараты, тогда как мужчинам с теми же симптомами чаще рекомендуют отдых или изменение образа жизни. С одной стороны, это может говорить о том, что врачи больше доверяют женским жалобам. С другой — что мужчины сами неохотно соглашаются на приём лекарств, опасаясь побочных эффектов или стигмы. Биологические различия также имеют значение: метаболизм лекарств у мужчин и женщин различается из-за половых гормонов, массы тела и активности печёночных ферментов. Женщины чаще испытывают побочные эффекты, поскольку многие препараты тестировались в основном на мужчинах. Это не злой умысел, а историческая недоработка клинических исследований. Сегодня ситуация исправляется, но медленно.

«В результате и мужчины, и женщины получают не оптимальную, а "усреднённую" терапию. Причём мужчины в целом реже добиваются стойкой ремиссии, потому что их реже правильно диагностируют на старте», — утверждает эксперт.

Почему мужчины не идут к врачу? Как подчёркивает психолог, культурный образ «настоящего мужчины» запрещает жаловаться, плакать, проявлять слабость, искать поддержку у психолога. Стыд за свою «несостоятельность» часто перевешивает боль. Поэтому мужчины в депрессии чаще выбирают стратегии избегания: работа 24/7, алкоголь, экстремальные хобби, рискованные поступки. Всё это даёт временное облегчение, но не решает проблему.

«Именно этим объясняется самый трагичный показатель: несмотря на то, что депрессию чаще диагностируют у женщин, суициды мужчины совершают в 3‑5 раз чаще. Женщины чаще пытаются покончить с собой, но мужчины выбирают более летальные способы и реже обращаются за помощью на этапе кризиса. Это не приговор и не вина конкретных врачей. Это системный вызов: нужно создавать для мужчин "безопасные" каналы обращения, где они могут говорить о своих чувствах без страха потерять лицо. Например, кризисные линии, группы поддержки с маскулинной атрибутикой (спорт, ремонт, рыбалка). И обучать психологов и психиатров распознавать "мужские" признаки депрессии».

Лидия Иншина поясняет, что пол влияет на проявление эмоций, на готовность обращаться за помощью, на реакцию на лекарства. Это не хорошо и не плохо — это данность, которую нужно учитывать в клинической практике. Вместо того чтобы винить систему или пациентов, стоит признать: универсального подхода не существует. Хороший врач видит не статистику, а конкретного человека — с его историей, телом и культурным кодом. И тогда лечение становится эффективнее для всех.