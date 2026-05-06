На что могут указывать обильные месячные

Миома матки — это доброкачественное образование, которое формируется из мышечных клеток матки. Часто заболевание может проявляться обильными или болезненными менструациями, ухудшением общего самочувствия, снижением уровня энергии и другими неспецифическими симптомами, – рассказала «Газете.Ru» врач-акушер-гинеколог Городской клинической больницы имени Ф. И. Иноземцева (Москва) Валентина Димитрова.

«Если говорить простыми словами, миома матки — это доброкачественное образование, которое формируется из мышечных клеток матки. Это не рак и в подавляющем большинстве случаев никогда им не становится. С миомой сталкиваются до 70 процентов женщин репродуктивного возраста, чаще всего — после 30 лет, но сегодня ее все чаще выявляют и у более молодых пациенток. Одной причины появления миомы не существует. Обычно речь идет о сочетании факторов: это могут быть гормональные колебания, наследственная предрасположенность, хронические воспалительные процессы, частые внутриматочные вмешательства и длительный стресс. Внимательное отношение к себе, регулярные осмотры, забота как о физическом, так и ментальном состоянии — все это действительно играет большую роль», — объяснила врач.

Одна из особенностей миомы — она может никак себя не проявлять и долгое время расти бессимптомно. Нет болей, нет кровотечений, самочувствие отличное, а узлы нередко обнаруживаются случайно — во время планового УЗИ или диспансеризации.

«Иногда миома все же подаёт сигналы, которые нельзя игнорировать. Поводом обратиться к врачу становятся обильные или болезненные менструации, кровянистые выделения вне цикла, тянущие боли или ощущение, будто что-то давит внизу живота, снижение уровня гемоглобина, проблемы с мочеиспусканием, а также сложности с наступлением или вынашиванием беременности», — рассказала доктор.

Если узел маленького размера, не увеличивается и не влияет на качество жизни, врач может рекомендовать тактику наблюдения с регулярным мониторингом. Лечение становится необходимым, если миома активно растет, достигает крупных размеров, вызывает анемию из-за кровопотерь, проблемы в работе соседних органов или мешает наступлению беременности.