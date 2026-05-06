В Кабардино-Балкарии впервые провели операцию на сердце без единого разреза

Врачи Кабардино-Балкарии провели операцию на сердце без единого разреза. Это первый подобный опыт в республике. Корреспондент «МИР 24» Михаил Сенич узнал, чем ценна эта практика.

Раньше, чтобы заменить сердечный клапан, хирургам приходилось буквально распиливать грудную клетку и останавливать сердце пациента. Для многих пожилых и тяжелобольных людей такая нагрузка была смертельно опасна.

Первым операцию перенес мужчина с несколькими диагнозами: от перенесенного инфаркта до онкологии. Манипуляции, которые проводили раньше, он бы просто не пережил. Врачи пошли другим путем: через крошечный прокол в бедре ввели тонкую трубку и по сосудам «доставили новый клапан прямо в сердце. Под рентген-контролем протез установили на место, при этом сердце пациента продолжало биться.

Аслан Коготижев, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Республиканской клинической больницы Кабардино-Балкарии:

«Особенность данной операции заключается в том, что раньше эти операции выполнялись открыто кардиохирургами. То есть производился разрез грудины, вскрытие грудной клетки. На данный момент технологии достигли того, что можно выполнять эту операцию через небольшой прокол».

Манипуляция заняла около часа. Главное преимущество метода — скорость восстановления. Раньше после операции пациенты лежали неделями, теперь человек может встать на ноги уже на следующий день. Такие операции станут доступны всем жителям Северного Кавказа.