Врачи достали раскрытую булавку из носа двухлетнего мальчика

Врачи в Москве достали раскрытую булавку из носа двухлетнего мальчика. Об этом в среду, 6 мая, рассказали в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.

Ребенок попал в детскую больницу имени З. А. Башляевой после того, как засунул в нос булавку. Родители попытались извлечь предмет самостоятельно, но в итоге булавка раскрылась и вызвала кровотечение.

Точное местоположение инородного предмета удалось установить уже в больнице благодаря обзорной рентгенографии. Случай требовал особой осторожности, так как предмет вклинился в мягкие ткани полости носа.

Врачи-оториноларингологи достали булавку под наркозом. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо: его выписали домой в стабильном состоянии.

«Важно: при попадании инородного тела в нос не пытайтесь удалить его самостоятельно, это может ухудшить ситуацию, вплоть до попадания предмета в дыхательные пути и даже летального исхода», — передает канал ведомства в МАКС.

