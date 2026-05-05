Можно ли заниматься спортом на поздней стадии рака и при химиотерапии

На днях тяжелобольную блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) сняли на видео во время тренировки в спортзале «Москва-Сити». Одна из посетительниц клуба загрузила в Сеть ролик, на котором видно, как Лерчек выполняет упражнения. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, допустимы ли физические нагрузки при раке желудка четвертой стадии и прохождении курса химиотерапии.

© Вечерняя Москва

Лечение четвертой стадии онкологического заболевания требует много сил и выносливости, поэтому человеку важно оставаться в хорошей форме, несмотря на болезнь, рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин.

«Химиотерапия — серьезная для организма нагрузка, на которую приходится тратить много сил. Когда в организм попадают токсичные препараты, запускается процесс интоксикации, который длится несколько часов. В это время у человека может ухудшаться самочувствие: появляются тошнота, головокружение, слабость. Но это состояние длится всего пару часов, затем организм переходит в фазу восстановления — удаления продуктов распада жизнедеятельности и разрушенных раковых клеток. И оно будет протекать лучше, если онкобольной сохранит физическую активность и не забросит спорт», — заверил специалист.

Поэтому умеренные физические нагрузки при раке не запрещены, а, наоборот, разрешены, подчеркнул Черемушкин.

«Если это согласовано с врачом и сами нагрузки будут умеренными, то они принесут только пользу. Но параллельно с этим также важно правильно питаться, поддерживать водный баланс и контролировать уровень стресса, чтобы у организма были силы бороться с болезнью», — добавил онколог.

Чекалиной диагностировали рак желудка 4-й стадии с метастазами в легких в марте 2026 года. На фоне болезни у нее начал разрушаться позвоночник и появились проблемы со зрением. Блогер проходит лечение в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н. Н. Блохина. В мае был проведен четвертый курс химиотерапии, об этом сообщил ее возлюбленный Луис Сквиччиарини.

Насколько эффективным может быть лечение рака желудка 4-й стадии и можно ли спрогнозировать быстрый выход в ремиссию, «ВМ» рассказывал эксперт.