Что такое пяточная шпора и как понять, что она у вас появилась

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о болезни, из-за которой она не могла наступать на ногу. Она сообщила, что у нее была пяточная шпора — заболевание стопы, которое сопровождается острой жгучей болью в пятке. «Вечерняя Москва» узнала у врача-невролога, мануального терапевта, остеопата Александра Евдокимова, что такое пяточная шпора, какие симптомы у этого заболевания и как его лечат.

Что такое пяточная шпора

Пяточная шпора — это костный нарост на подошвенной поверхности пяточной кости.

«Нарост напоминает шип или шпору, поэтому заболевание носит такое название», — рассказал Евдокимов.

Почему возникает пяточная шпора

Нарост формируется в результате хронического воспаления и микротравм подошвенной фасции — связки, которая соединяет пятку с пальцами и поддерживает свод стопы, пояснил доктор. На образование пяточной шпоры влияют такие факторы, как:

лишний вес;

нарушения обмена веществ;

плоскостопие или высокий свод стопы;

длительное стояние, ходьба или бег по твердой поверхности;

ношение неудобной обуви, например на высоких каблуках;

травмы стопы;

возрастные изменения, потому что после 40 лет связки теряют эластичность;

хронические заболевания — сахарный диабет, подагра, артрит.

«Нередко шпора появляется после непривычной физической нагрузки, например после длительной ходьбы. Проблема часто становится хронической, потому что место прикрепления фасции — сухожильной пластинки к пятке — плохо снабжается кровью. В результате воспаление протекает медленно и не успевает заживать самостоятельно», — объяснил специалист.

Кроме того, хронизации процесса способствуют такие заболевания, как:

сахарный диабет;

ревматоидный артрит;

подагра.

«В этих случаях в тканях откладываются соли, что дополнительно раздражает область пятки», — уточнил врач.

Группы риска

Чаще всего от этого заболевания, по словам доктора, страдают:

люди старше 35 лет;

женщины (особенно во время беременности из-за набора веса и размягчения связок);

спортсмены;

люди с избыточным весом.

Диагностика

Снаружи пяточная шпора не видна, подчеркнул остеопат. Часто она обнаруживается случайно на рентгене, даже если не вызывает боли.

«На рентгене она выглядит как небольшой костный нарост на нижней или задней части пятки. При осмотре кожа обычно не изменена, но при нажатии на центр пятки ощущается резкая болезненность», — описал доктор.

Помимо этого, невролог предупредил, что пяточную шпору часто путают с другими проблемами стопы, например с артрозом суставов стопы:

«Иногда человек долго лечит якобы пяточную шпору, а причина боли находится совсем в другом. Важно помнить: наличие шпоры на рентгене не всегда означает, что именно она вызывает боль. У многих людей старше 35 лет шпоры есть, но они не болят. Это связано с тем, что современные поверхности, такие как бетон, плитка и асфальт, увеличивают ударную нагрузку на стопу».

Лечение

При пяточной шпоре часто лечат только саму пятку, например ударно-волновой терапией или блокадами, рассказал специалист:

«Однако воспаление может затрагивать не только пятку, но и мышцы голени и стопы, а иногда даже области выше, вплоть до тазобедренного сустава. Если не прорабатывать эти зоны, боль может сохраняться очень долго, несмотря на все местные процедуры. Поэтому лечение должно быть комплексным и включать работу со всеми мышцами и фасциями».

При пяточной шпоре важно не только местное лечение, но и коррекция образа жизни: контроль веса, диета, упражнения для мышц голени и стопы, а также подбор правильной обуви и ортопедических стелек, добавил доктор.

Как предотвратить ее образование

Чтобы предотвратить образование пяточной шпоры, специалист посоветовал:

носить удобную обувь с каблуком два–три сантиметра и хорошей амортизацией;

использовать ортопедические стельки при плоскостопии;

контролировать вес;

избегать резких нагрузок на стопы;

регулярно выполнять упражнения для укрепления и растяжки мышц стопы и голени;

давать ногам отдых после длительного стояния или ходьбы.

