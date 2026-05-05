Можно ли определить уровень давления без тонометра

Давление нельзя определить по самочувствию. Никакие внешние симптомы не дадут точного ответа, рассказал в беседе с NEWS.ru врач-кардиолог Филипп Кузьменко.

По его словам, при повышенном давлении действительно могут возникать головная боль, шум в ушах, покраснение лица, слабость или головокружение. Но все эти признаки неспецифичны — они бывают и при других состояниях. Более того, у многих людей гипертония вообще не имеет видимых проявлений, даже когда показатели зашкаливают.

«У части людей даже при огромных цифрах на тонометре может не быть выраженных ощущений. Поэтому тонометр лучше иметь дома каждому и хотя бы раз в год измерять давление даже при отсутствии жалоб. Это базовый способ вовремя выявить гипертонию», — объяснил Кузьменко.

Врач посоветовал выбирать автоматические тонометры с манжетой на плечо — они дают наиболее точные показания.