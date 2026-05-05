В Саратовской области на модернизацию здравоохранения направят млрд рублей

В Саратовской области, как сообщили в областном правительстве, на модернизацию первичного звена здравоохранения по программе, инициированной президентом РФ, направят 1 млрд рублей.

На эти средства планируется капитально отремонтировать здания 12 больниц и поликлиник в Саратове, Энгельсе, Марсе, Красном куте, Степном и Татищево.

"К работам на большинстве объектов подрядчики уже приступили", - сообщает пресс-служба главы региона.

В 9 городской больнице Саратова делают ремонт в поликлиническом отделении. В Татищевской районной больнице началась замена инженерных коммуникаций - систем отопления, водоотведения, вентиляции и электрообеспечения.

В других медучреждениях ведется установка новых окон, дверей, внутренняя отделка помещений, ремонт входных групп.

В саратовских селах в этом году откроется 43 новых модульных фельдшерско-акушерских пункта.

Также по программе запланирована закупка нового современного оборудования: флюорографов, маммографов, рентген-аппаратов и компьютерных томографов.

Как отметили в областном правительстве, за последние несколько лет удалось значительно укрепить материально-техническую базу больниц и поликлиник, для саратовцев доступней стали самые современные медицинские технологии.

Так, по словам губернатора Романа Бусаргина, удалось обеспечить всю область ангиографическими комплексами. Это оборудование находится теперь в рекомендуемой по времени транспортной доступности для всех жителей региона. Саратовцы смогут во время получить такую экстренную помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях, которые являются главной причиной смертности.

"Когда счет идет на минуты, чтобы успеть провести срочное оперативное вмешательство, это предельно важно. Учитывая, какое количество жизней эти аппараты уже спасли, речь идет далеко не об одной тысяче людей, считаю это решение одним из ключевых для региона, в том числе в разрезе демографической ситуации", - объясняет глава региона.

В Саратовской области и в целом повысилась доступность высокотехнологичной медицинской помощи. Такую помощь в прошлом году получили более 28 тысяч саратовцев, на 26 процентов больше, чем годом ранее.

В прошлом году в регионе по федеральной программе завершили строительство 4 поликлиник. В сутки эти учреждения здравоохранения смогут принять суммарно свыше 1100 пациентов.

Поликлиники открылись в новых микрорайонах, благодаря этому повысилась доступность медицинской помощи для жителей.

Также отремонтированы медучреждения в Балаковском, Лысогорском, Петровском, Ровенском, Энгельсском и Балашовском районах, а в шести муниципальных районах открыты новые ФАПы.

Кроме того, в Саратовской области второй год выполняется новая региональная программа по ремонту дворовых территорий медицинских учреждений.

В прошлом году благоустройство провели в 27 больницах и поликлиниках. В этом году приведут в порядок скверы, где пациенты и медики могут погулять на свежем воздухе, полюбоваться на цветы и деревья, еще в 29 медучреждениях.