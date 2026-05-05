Доктора вернули зрение десяткам жителей Еврейской автономной области

Выездная бригада офтальмологов из республиканской больницы республики Саха (Якутия) провела более тридцати операций по удалению катаракты в Биробиджане.

Правительство Еврейской автономной области сообщает, что жители региона, которые получили помощь, отметили профессионализм, внимательное отношение и оперативность специалистов из Якутии.

Якутские доктора работали в Биробиджане на базе областной больницы.

«Наш лозунг — помочь людям здесь и сейчас. Люди не должны ожидать медицинской помощи», — сказал врач из Якутска Иван Луцкан.

Медики делали операции на глазах "день в день", если у пациентов были на руках все необходимые анализы и исследования. Доктора не только оперировали катаракту, но и при необходимости меняли хрусталики глаз.