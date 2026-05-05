ФАС снизила цены на четыре новых оригинальных лекарства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала снижение цен на четыре новых оригинальных лекарственных препарата, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщили в пресс-службе ведомства.

© ТАСС

Речь идет о противоопухолевом препарате "Арейма" (МНН "Камрелизумаб"), средстве для лечения анемии "Реблозил" (МНН "Луспатерцепт"), иммунодепрессанте "Арцерикс" (МНН "Гофликицепт") и противотуберкулезном препарате "Ракстеми" (МНН "Претоманид").

«Снижения удалось добиться благодаря включению этих препаратов в указанный перечень в 2026 году и проведению ведомством экономического анализа», — рассказали в ФАС.

По данным службы, согласованные цены на "Реблозил" на 24% ниже минимальной стоимости в референтных для России странах и на 48% ниже средней цены реализации в 2025 году. Цена на "Арейму" установлена на 43% ниже минимального уровня в сопоставимых странах.

Стоимость "Арцерикса" снижена на 11% по сравнению со средней ценой реализации препарата в 2025 году. При этом цена на "Ракстеми" оказалась на 96% ниже минимальной стоимости в референтных странах и на 24% ниже средней цены реализации за 2025 год.

В ФАС подчеркнули, что снижение цен на оригинальные препараты повысит их доступность для пациентов. В медицинских организациях эти лекарства будут предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.