Врачи спасли мальчика с ожогами 15 процентов тела

В Рязани в ОДКБ спасли четырехлетнего мальчика с сильными ожогами. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Ребенок поступил в больницу с глубокими термическими ожогами грудной клетки и руки. Площадь составила 15 процентов. Малыш более месяца проходил курс лечения.

По словам главного внештатного детского хирурга Минздрава Рязанской области Олега Ларькина, мальчику провели пересадку кожи. Сейчас ребенок на пути к выздоровлению.

Отмечается, что в больницу ежегодно в отделение поступает много маленьких пациентов с ожогами.