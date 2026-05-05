В Рязани врачи спасли мальчика с ожогами 15 процентов тела

СИ «Рязанские новости»

В Рязани в ОДКБ спасли четырехлетнего мальчика с сильными ожогами. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Ребенок поступил в больницу с глубокими термическими ожогами грудной клетки и руки. Площадь составила 15 процентов. Малыш более месяца проходил курс лечения.

По словам главного внештатного детского хирурга Минздрава Рязанской области Олега Ларькина, мальчику провели пересадку кожи. Сейчас ребенок на пути к выздоровлению.

Отмечается, что в больницу ежегодно в отделение поступает много маленьких пациентов с ожогами.