Врачи успешно извлекли кольцо из пищевода пенсионерки

В Уфе к врачам из-за сильной боли за грудиной, тошноты и одышки обратилась 65-летняя пенсионерка.

Как рассказали в минздраве РБ, женщина пыталась снять тугое кольцо, смочив палец слюной, и в итоге случайно проглотила его. Врачи эндоскопического отделения ГКБ № 8 оперативно провели операцию и успешно удалили инородное тело, избежав серьезных осложнений.

Медики предупреждают: кольцо могло попасть не только в пищевод, но и в трахею, что представляло бы угрозу острой дыхательной недостаточности. Без срочной медицинской помощи такая ситуация могла привести к гибели из-за гипоксии мозга всего за несколько минут.