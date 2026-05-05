Доктор рассказала, как избежать смертельного хантавируса
На борту океанского круизного лайнера зафиксировали вспышку заболевания, предположительно вызванного хантавирусом.
Три пассажира погибли, один находится в больнице в тяжелом состоянии.
Врач-терапевт Надежда Чернышова объяснила aif.ru, что хантавирус угрожает, в том числе и россиянам. Он является возбудителем геморрагической лихорадки с почечным синдромом, которая достаточно распространена в нашей стране.
«Главный способ заражения – это весенняя уборка на даче, которая начинается с выметания скопившейся за зиму пыли из всех углов. Ее частички вместе с вирусом поднимаются в воздух, люди их вдыхают и заражаются», - объяснила эксперт.
Врач подчеркнула, что подметать дачные домики не стоит. Для профилактики геморрагической лихорадки необходимо использовать плотные перчатки, респиратор или маски, которые нужно часто менять.
«В дачном домике нужно проводить влажную уборку с использованием хлорсодержащих моющих средств. Кроме того, нельзя есть продукты, подпорченные мышами, нельзя пить воду, если есть сомнения в ее чистоте, воду только кипятить или пить привезенную с собой бутилированную воду. З Если устраивается пикник в лесу, то на траву и на пеньки нельзя класть еду просто так, без клеенки, без контейнера. И, соответственно, в любом случае после контакта с землей, травой, руки мыть обязательно с мылом перед каждым приемом пищи. Это основные меры профилактики», - подчеркнула врач Чернышова.