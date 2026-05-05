Доктор рассказала, как избежать смертельного хантавируса

На борту океанского круизного лайнера зафиксировали вспышку заболевания, предположительно вызванного хантавирусом.

Три пассажира погибли, один находится в больнице в тяжелом состоянии.

Врач-терапевт Надежда Чернышова объяснила aif.ru, что хантавирус угрожает, в том числе и россиянам. Он является возбудителем геморрагической лихорадки с почечным синдромом, которая достаточно распространена в нашей стране.

«Главный способ заражения – это весенняя уборка на даче, которая начинается с выметания скопившейся за зиму пыли из всех углов. Ее частички вместе с вирусом поднимаются в воздух, люди их вдыхают и заражаются», - объяснила эксперт.

Врач подчеркнула, что подметать дачные домики не стоит. Для профилактики геморрагической лихорадки необходимо использовать плотные перчатки, респиратор или маски, которые нужно часто менять.