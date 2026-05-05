Москвичам назвали ненужную прививку

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням, главный врач КДП № 121 Москвы Светлана Сметанина в беседе с РИА Новости предупредила, что в столице с теплом активизировались и клещи, которые могут поджидать в лесопарковых зонах и за городом на природе.

При этом она заявила, что нет необходимости в массовой вакцинации москвичей против клещевого энцефалита. Инфекционист отметила, что за последние несколько лет в городе не было зафиксировано ни одного случая заражения клещевым энцефалитом, а завозные случаи можно пересчитать по пальцам.

«Это лишний раз доказывает, что у москвичей отсутствует необходимость в вакцинации при условии, что они не выезжают в эндемичные регионы», — пояснила собеседница агентства.

Она порекомендовала всем россиянам соблюдать правила поведения на природе и тщательно осматривать себя после прогулок, чтобы свести к нулю риск заражения клещевым энцефалитом.