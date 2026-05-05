Сколько россиян привились от клещевого энцефалита с начала года

С начала 2026 года более 1,9 млн россиян привились от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ), сообщила пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

«В Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по инфекциям, передающимся клещами, стабильная. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона зарегистрировано более 25 тыс. обращений в медицинские организации по поводу присасываний клещей. Общие показатели не превышают средних многолетних значений. Наибольшее число укусов клещей зарегистрировано в Челябинской, Иркутской, Костромской, Ленинградской, Московской, Омской, Ростовской областях, Республике Алтай и Краснодарском крае», – говорится в сообщении.

Как уточняется, всего в текущем году предварительно запланировано охватить акарицидными обработками 176 тыс. га. Обработки проводятся в регионах с учетом погодных условий.