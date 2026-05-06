Какие виды рака все чаще выявляют у молодых

Доктор медицинских наук рассказал о быстро «молодеющих видах рака. По словам Дмитрия Еделева, за последние 35 лет заболеваемость раком у людей моложе 50 лет выросла на 79,1%. Быстрее всего растет заболеваемость раком молочной железы, матки и почек, а также колоректальным раком, сообщает «Общественная Служба Новостей.

Эксперт отметил, что «молодеют не все виды онкологии. Также тенденцию можно связать с более ранней и точной диагностикой заболевания.

Рост заболеваемости и смертности наблюдается в случаях колоректального рака и рака эндометрия. Возможно, это объясняется изменениями в образе жизни современных людей.

Факторами риска являются ожирение и метаболические нарушения. Влияют нарушения микробиома кишечника из-за антибиотиков, диет и ультраобработанных продуктов. Также опасны хронический стресс, малоподвижный образ жизни, нарушение циркадных ритмов.

Кроме того, эксперт указал на плохую экологию. В организме современного человека с детства накапливаются микропластик, химикаты, продукты загрязнения воздуха.

Массовое использование МРТ, КТ и скринингов позволило диагностировать опухоли на более ранней стадии. Для большинства видов раннего рака показатели остаются относительно стабильными. Тем не менее, подчеркнул доктор медицинских наук, рак действительно молодеет.

Чтобы снизить вероятность развития заболевания, специалисты рекомендуют следить за весом и физической активностью, ограничивать ультраобработанные продукты и алкоголь, а также регулярно проходить медицинские обследования.

