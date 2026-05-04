Врач предупредил о коварстве рака сердца

Онколог Олен Смалец предупредил, что рак сердца является коварным, поскольку зачастую маскируется под другое распространенное заболевание. Его слова передает издание Metropoles.

© Lenta.ru

По словам Смалеца, рак приводит к нарушению кровообращения в сердечных камерах. В результате у человека возникают одышка и отеки. В целом картина напоминает сердечную недостаточность, подчеркнул врач.

Кардиолог Бривальдо Маркман Фильо добавил, что рак сердца является редким заболеванием. В основном злокачественные новообразования в этом органе являются результатом метастазирования. Кроме того, существуют также доброкачественные опухоли, например, миксома, поэтому важна точная диагностика, заключил медик.

Ранее кардиолог Зухра Салпагарова рассказала, как замедлить старение сердца. С этой целью она посоветовала заниматься физической активностью как минимум 150 минут в неделю.