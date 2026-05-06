Страх перед статинами объяснили

Статины нельзя подбирать по одному анализу и общей схеме. Врач учитывает уровень ЛПВП, ЛПНП, липопротеина Lp(а), триглицеридов, перенесённые сердечно-сосудистые события, наследственность, состояние печени, мышечные риски, сопутствующие заболевания, другие препараты и индивидуальную переносимость.

«В некоторых случаях нужна фармакогенетика: она помогает понять, как организм метаболизирует препарат и где проходит граница безопасной дозировки. В моей практике была ситуация, которая хорошо показывает, почему при назначении статинов нельзя опираться только на формальные клинические рекомендации. Пациент после инфаркта миокарда с дислипидемией долго получал терапию, но целевого уровня ЛПНП достичь не удавалось. Встал вопрос об увеличении дозы статинов. Однако, у пациента уже были данные фармакогенетического исследования, которые показывали, что повышать дозу выше определённого уровня в данном случае нельзя. Пациент находился на максимально допустимой для себя дозировке и дальнейшее увеличение могло привести к серьёзным осложнениям», — сообщила «Свободной Прессе» кандидат медицинских наук, вице-президент Российской ассоциации медицинской лабораторной диагностики (РАМЛД) Любовь Станкевич.

Страх перед статинами часто связан с возможными побочными эффектами, отметила врач. Пациенты опасаются влияния на мышцы и печень; один из самых серьёзных, хотя и редких рисков, это повреждение мышечной ткани. Из-за этого терапию нельзя начинать, отменять или менять самостоятельно.

«Если статины необходимы по медицинским показаниям, добавки, чеснок, омега-3 или "правильное питание" не заменят лечение. Они могут поддерживать здоровье сосудов и обмен веществ, но не отменяют препарат, который назначен для снижения сердечно-сосудистого риска. Корректировать липидные фракции холестерина нужно после оценки липидного профиля и общего риска. Иногда достаточно питания и образа жизни, иногда без лекарств риск остаётся слишком высоким. При этом терапия не должна превращаться в механическую гонку за целевым показателем. Задача врача — подобрать схему, которая снижает риск осложнений и остаётся безопасной для конкретного пациента», — резюмировала специалист.

