Омские офтальмологи обнаружили в глазу у пациентки живого клеща

Омские медики избавили пациентку от клеща, поселившегося прямо в глазу.

57‑летняя омичка обратилась в кабинет неотложной помощи офтальмологической больницы имени Выходцева с жалобами на дискомфорт в глазу. Она пояснила, что трудилась на даче и случайно наткнулась на ветку, а вскоре почувствовала резь и раздражение в области глаза.

Во время обследования выяснилось, что на веке между ресницами у пациентки притаился клещ.

"В неотложку обычно попадают с травмами - кто ветку в глаз получил, кто соринку не может вытащить, - с воспалениями, гнойными процессами, инородными телами. Но чтобы клещ прицепился прямо к веку - такое увидишь нечасто", - признался офтальмолог Алексей Новиков.

По словам офтальмологов, экстрадиция паразита из глаза - сложная и кропотливая задача. Необходимо действовать предельно аккуратно, чтобы не повредить ткани.

"Процедура прошла успешно - никаких фрагментов клеща в тканях не осталось", - сообщили в минздраве Омской области.

Паразита отправили на лабораторную экспертизу.

Офтальмологи предупреждают, что в подобных случаях следует сразу обращаться за медицинской помощью, а не пытаться извлечь клеща самостоятельно. Ведь только врач сможет безопасно удалить паразита с учетом анатомии глаза.