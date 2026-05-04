ВОЗ высказались о риске распространения хантавируса

Риск распространения хантавируса остается низким после вспышки заражения на борту круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. Об этом заявил региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Европе Ханс Клуге.

"Риск для широкой общественности остается низким. Нет причин для паники или введения ограничений на поездки", - сообщил он в Х.

По его словам, ВОЗ "принимает срочные меры для оказания поддержки в ликвидации последствий вспышки хантавируса на борту круизного судна в Атлантическом океане".

Ранее стало известно о смерти трех человек на лайнере в результате возможной вспышки хантавируса. По меньшей мере еще у трех пассажиров выявили симптомы заражения. Судно пришвартовано в порту столицы Кабо-Верде города Прая. Пассажирам и команде не разрешают покидать лайнер, медики осматривают их на борту.