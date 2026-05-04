Грозит большой эпидемией: чем опасен хантавирус и какие у него симптомы

Вспышка хантавируса произошла на борту круизного лайнера MV Hondius в Атлантике. Из шести заразившихся пассажиров трое скончались, один находится в отделении интенсивной терапии, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Также еще один случай заражения вирусом подтвердили лабораторные тесты, а статус пяти пассажиров не ясен. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, чем опасен хантавирус, какие у него симптомы и осложнения, а также есть ли это заболевание в России.

Хантавирус — это возбудитель геморрагической лихорадки, рассказала специалист. В России заболевание чаще всего протекает с почечным синдромом и называется ГЛПС.

В США распространен другой вид вируса с иной клиникой — с респираторным синдромом, поражением легких. На борту лайнера обнаружили как раз вид второго типа, — уточнила доктор.

Как происходит заражение хантавирусом

Основной источник инфекции — грызуны, например, полевые мыши и крысы. Вирус выделяется с их фекалиями и мочой, сообщила врач:

Заражение человека происходит при вдыхании пыли, которая содержит частицы экскрементов грызунов. В России случаи ГЛПС часто фиксируются весной, когда люди приезжают на дачи, начинают уборку и вдыхают инфицированную пыль.

Специалист подчеркнула: обычно передачи вируса от человека к человеку не происходит, а заражение связано именно с контактом с грызунами или их выделениями.

Если заражение хантавирусом начнет активно передаваться от человека к человеку, то это очень плохой сигнал. Это грозит человечеству большой эпидемией. Еще несколько лет назад именно этот вирус ученые назвали причиной следующей пандемии. Близким родственником хантавируса является лихорадка Эбола, — отметила собеседница «ВМ».

Симптомы заболевания хантавирусом

По словам терапевта, в начале болезни геморрагическая лихорадка напоминает грипп или тяжелую простуду с такими симптомами, как:

резкий подъем температуры до высоких значений;

озноб;

боль в мышцах;

головная боль;

кашель.

Затем появляются специфические симптомы:

кровоизлияния в белках глаз;

сильное покраснение лица, шеи, верхней части груди в виде «симптома капюшона»;

на коже могут появляться кровоизлияния в виде точек или полосок, как от удара хлыстом.

Самый важный признак, который указывает на заражение геморрагической лихорадкой, — уменьшение количества мочи, вплоть до полного прекращения ее выделения. Почки могут пострадать из-за поражения сосудов, потому что возникает воспаление и тромбоз в почечных клубочках, что приводит к нарушению фильтрации и снижению или прекращению образования мочи. В тяжелых случаях могут развиться осложнения в виде хронической почечной недостаточности, — предупредила Чернышова.

Ситуация с хантавирусом в России

В России случаи ГЛПС встречаются регулярно, особенно в регионах, где много грызунов, сообщила врач.

Заболевание с респираторным синдромом, как в Америке, в РФ практически не регистрируются, а вот ГЛПС достаточно распространена. На сегодняшний день вакцины от хантавируса не существует, — добавила терапевт.

