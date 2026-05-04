В Перми впервые провели операции на сердце без вскрытия грудной клетки

В Пермском клиническом кардиодиспансере совершили настоящий прорыв: медики впервые выполнили миниинвазивную замену аортального клапана — без разреза грудной клетки и остановки сердца. Как сообщили в региональном Минздраве, операции успешно провели двум пациентам из группы высокого риска: пожилому мужчине и женщине с выраженным кальцинозом аортального клапана.

Заболевание серьёзно подорвало здоровье пациентов: из‐за патологии снизился выброс крови, ухудшилось питание органов, а сердце увеличилось из‐за перегрузки. Без лечения они бы вскоре погибли. Традиционный метод — операция на открытом сердце — для пожилых людей особенно травматичен. Поэтому врачи решили применить современный подход: транскатетерную имплантацию аортального клапана (TAVI).

Процедура прошла следующим образом: катетер с биопротезом ввели через небольшой прокол в бедренной артерии. Под контролем рентгена и УЗИ инструмент доставили к поражённому участку, а затем установили клапан — при этом сердце продолжало работать в обычном режиме.

Прооперированные пациенты пришли в себя через пару часов после операций. Они находятся под наблюдением медиков.