Заболевшая раком прямой кишки 27-летняя женщина рассказала о симптомах

Британка Бронвин Тэгг рассказала, как врачи долго не могли поставить ей диагноз и обнаружить смертельно опасное заболевание — рак прямой кишки третьей стадии. Своей историей женщина поделилась в беседе с Mirror.

Тэгг рассказала, что первые симптомы болезни появились в 2024 году, когда ей было 27 лет. Сначала у нее началось кровотечение после дефекации, затем появились частая диарея и сильные боли в животе, из-за которых она не могла пошевелиться. Врачи направили ее на УЗИ и нашли кисту в яичнике, которая оказалась доброкачественным новообразованием.

Боль не проходила, и в начале 2025 года Тэгг направили на МРТ органов малого таза. Тогда у нее нашли новообразование в прямой кишке диаметром четыре сантиметра. Британке сделали операцию, врачи обнаружили, что это новообразование было злокачественным.

После этого Тэгг поставили окончательный диагноз «рак прямой кишки третьей стадии». Ей сделали еще одну операцию, во время которой удалили часть прямой кишки и установили стому — отверстие, которое выводит каловые массы наружу. Британке также удалили несколько лимфатических узлов, которые тоже были поражены раком.

«После операции я проснулась со стомой и переживала, как старшая дочь это воспримет. К счастью, медсестры были очень понимающими, они подарили плюшевого мишку со стомой и книжку с историями, которые помогли объяснить, как изменилось мое тело», — добавила она.

Сейчас Тэгг закончила курс химиотерапии и ожидает результатов недавнего обследования, которое определит, наступила ли у нее ремиссия.

