Московские врачи спасли двухлетнюю девочку после ожога от котлеты

Врачи Детской больницы Сперанского спасли двухлетнюю девочку, которая получила ожог третьей степени от горячей котлеты. Об этом сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.

По информации ведомства, еда упала с раскаленного противня на кухне, девочка схватила ее и случайно прижала к лицу. Хирурги диагностировали термический ожог третьей степени уха и заушной области, а также повреждения щеки и предплечья.

Врачи постарались максимально сохранить жизнеспособные ткани, операции удалось избежать. Ребенка выписали с полным заживлением раны и восстановленным кожным покровом, передает Telegram-канал депздрава.

