Новорожденной девочке с пороком сердца вшили протез сосуда

В Сургуте кардиохирурги провели две ювелирных операции на крошечном сердечке новорожденной девочки.

Редкий и сложный порок сердца у нее диагностировали еще внутриутробно: двойное отхождение магистральных сосудов - аорты и легочной артериит от правого желудочка, транспозиция артерий (то есть они расположены неправильно относительно друг друга и камер сердца) и выраженный стеноз (сужение) легочной артерии.

"Без поэтапной хирургии такие состояния приводят к тяжелой гипоксии", - подчеркнули в депздраве Югры.

Сначала врачи выполнили малоинвазивное вмешательство: через бедренную вену провели катетер с баллоном и расширили отверстие в межпредсердной перегородке - это помогло на время стабилизировать состояние малышки.

Затем провели операцию на открытом сердце: вшили синтетический сосудистый протез диаметром четыре миллиметра, сформировав дополнительный приток крови к легким. Это снизило кислородное голодание.

"Мама говорит, улучшения были заметны сразу: дочка буквально порозовела", - отметили доктора.

Перед первомайскими выходными девочку выписали из стационара (с момента рождения она еще ни разу не была дома). Впереди у малышки - завершающий этап лечения: через 3-4 месяца, когда она окрепнет, кардиохирурги выполнят радикальную коррекцию сердечного порока.