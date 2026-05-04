ВОЗ назвала правила защиты от клещей — рекомендации врачей

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала носить закрытую одежду и избегать густой растительности для защиты от укусов клещей.

В организации советуют держаться открытых троп, не заходить в высокую траву, выбирать одежду светлых тонов и использовать репелленты. Брюки рекомендуется заправлять в носки, а после прогулок — осматривать себя, детей и домашних животных и сразу удалять обнаруженных клещей.

Отдельные меры рекомендованы людям, работающим на открытом воздухе. Им советуют дополнительно защищаться и консультироваться с медиками по поводу вакцинации против клещевого энцефалита.

С начала сезона в медицинские организации уже обратились более 18 тысяч человек из-за укусов клещей. В частности, в прошлом году в Свердловской области пострадали 29 тысяч человек, у 76 из них был подтвержден клещевой вирусный энцефалит.

По оценкам специалистов, из-за суровой зимы численность клещей может немного снизиться, однако общее количество пострадавших, как ожидается, останется примерно на уровне прошлого года.

