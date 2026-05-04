ВОЗ проводит исследования из-за вспышки хантавируса на лайнере в Атлантике

Всемирная организация здравоохранения официально подтвердила проведение комплекса углубленных исследований в связи с чрезвычайной ситуацией санитарно-эпидемиологического характера, сложившейся на борту круизного лайнера MV Hondius в Атлантическом океане.

Как говорится в заявлении ВОЗ, распространенном в социальной сети X, на текущий момент в лабораторных условиях подтвержден один случай заражения хантавирусом, еще пять человек классифицируются как пациенты с предполагаемым диагнозом. Из общего числа шестерых заболевших трое скончались, тела погибших были ранее эвакуированы с судна. Среди живых один инфицированный находится в крайне тяжелом состоянии в отделении реанимации на территории Южно-Африканской Республики.

В организации подчеркнули, что специалисты продолжают тщательное эпидемиологическое расследование, включая дополнительные лабораторные тесты и процедуру секвенирования вируса для установления его точного штамма. Параллельно пассажирам и членам экипажа, остающимся на борту, оказывается необходимая медицинская помощь и психологическая поддержка.

В координации со странами-членами и оператором круизного судна ВОЗ в настоящее время прорабатывает логистику немедленной медицинской эвакуации еще двух пассажиров, у которых проявляются симптомы опасной инфекции. В задачи организации также входит проведение полной оценки рисков для общественного здравоохранения и обеспечение безопасности всех, кто по-прежнему находится на лайнере.

