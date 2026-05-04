Гинцбург: второй пациент получит новую вакцину от меланомы

Второй пациент готовится к получению инновационной мРНК-вакцины для лечения меланомы, рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Об этом сообщает РИА Новости.

В апреле отечественные медики впервые применили персонализированный противоопухолевый препарат «НЕООНКОВАК», созданный совместно со специалистами НМИЦ радиологии.

Учёный пояснил, что в настоящий момент завершаются необходимые подготовительные процедуры.

По его словам, врачи рассчитывают произвести лекарство в период праздников и сразу приступить к терапии.

