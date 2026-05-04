Онищенко назвал смертельно опасные привычки

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости назвал самые губительные факторы для здоровья нации.

По его оценке, максимальный урон как индивидуальному организму, так и всей популяции в целом наносят систематическое употребление алкоголя и табакокурение. При этом академик особо акцентировал внимание на появлении новой масштабной угрозы, которой, по его словам, стали получившие широкое распространение электронные сигареты и вейпы.

Он подчеркнул, что спектр поражающего действия этих вредных привычек крайне широк, а количество людей, страдающих от химической и психологической зависимости от них, остается колоссальным.

