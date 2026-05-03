Медики осмотрели более 800 детей в российском городе

Врачи Детской поликлиники №1 Орла осмотрели больше 800 детей в отдалённых районах области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Масштабные профилактические выезды прошли в Хотынецком, Корсаковском, Дмитровском и Кромском районах. В бригаду вошли 12 узких специалистов: педиатры, офтальмологи, эндокринологи, хирурги и врачи УЗИ. Приём вели не только в больницах — медики осмотрели воспитанников школ-интернатов и детей под опекой.

Тех, у кого впервые обнаружили заболевания, поставят на диспансерный учёт. В мае врачи поедут в Троснянский район.