Нужно ли включить послеродовую реабилитацию в ОМС

В России предложили включить послеродовую реабилитацию в программу ОМС (обязательного медицинского страхования). Инициативу предложил глава Комитета по охране здоровья Сергей Леонов. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, насколько эта инициатива необходима и может ли женщина сама понять, что после рождения ребенка ей нужна помощь специалистов.

По словам психиатра, кандидата медицинских наук Елизаветы Жестковой, эта инициатива необходима, поскольку в послеродовой период женщины часто сталкиваются с различными психологическими и психиатрическими проблемами.

«Бывают случаи, когда специалисты сразу после рождения ребенка диагностируют депрессию и назначают прием антидепрессантов, без которых стабилизировать состояние невозможно. Но также есть ситуации, когда симптомы еще не сформировались в полноценную клиническую картину, но уже наблюдаются изменения в эмоциональном и физическом состоянии. В любом из этих случаев требуется помощь специалиста, чтобы преодолеть переломный момент», — пояснила она.

Распознать опасное состояние на начальном этапе женщина может самостоятельно. Среди явных признаков Жесткова выделила:

постоянно плохое настроение;

отсутствие сил и энергии;

грустные мысли;

чувство сожаления из-за рождения ребенка;

ощущение, что вы плохая мать.

«Эти состояния могут возникать, когда женщина не была готова стать мамой либо она изначально недооценила сложности воспитания. Ведь одни дети спокойные и дают время заняться собой и другими делами, а другие требуют постоянного внимания и присутствия взрослого человека рядом, а помощи от близких из-за разных обстоятельств нет. Как итог, молодая мама теряет возможность вести активную социальную жизнь, из-за этого находится в нервном напряжении, которое со временем перерастает в депрессию», — предупредила врач.

Поэтому, когда женщина сталкивается с подобными состояниями, ей очень нужна квалифицированная помощь специалиста, отметила Жесткова:

«Если работа с психологом после рождения ребенка будет включена в программу ОМС, это позволит молодым мамам своевременно получать помощь, вне зависимости от финансового положения семьи».

