Как будут работать и к кому приедут мобильные аптеки

С 1 сентября 2026 года в удаленные и труднодоступные населенные пункты нескольких регионов будут периодически приезжать аптеки на колесах - стационарные аптечные сети обеспечат специально переоборудованными автомобилями, которые будут выполнять роль передвижных аптечных пунктов. Закон о запуске федерального эксперимента по розничной торговле лекарствами через передвижные аптечные пункты подписан президентом. Эксперимент продлится три года, до 1 сентября 2029 года.

Где будут работать передвижные аптеки?

Мобильные аптечные пункты будут приезжать в деревни и села, где нет стационарных аптек, медицинских организаций с фармацевтической лицензией или индивидуальных предпринимателей с лицензией на фармацевтическую деятельность.

В каких регионах поедут первые такие аптеки?

Желание участвовать в пилотном проекте изъявили уже более 10 регионов, в том числе:

Волгоградская область,

Нижегородская область,

Тюменская область,

Архангельская область,

Красноярский край,

Краснодарский край.

Ставропольский край,

Кабардино-Балкария,

Калмыкия,

Бурятия.

Как они будут работать?

Мобильная аптека будет курсировать по утвержденному графику (варианты: еженедельно, раз в две недели или чаще - в зависимости от графика, утвержденного местными властями), останавливаясь в каждом пункте примерно на час. Одна передвижная аптека, по предварительным расчетам, сможет обслуживать до 50 населенных пунктов.

Привозить будут наиболее востребованные лекарства, не требующие особой формы учета. Кроме того, предусмотрена возможность выполнять предварительные заказы. При этом в мобильных аптеках запрещено продавать препараты с содержанием наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, радиофармацевтические и иммунобиологические лекарства, а также спиртосодержащие препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%.

Почему принято решение о передвижных аптеках? Зачем они нужны?

В небольших и удаленных населенных пунктах зачастую нет ни аптек, ни фельдшерско-акушерских пунктов, а жителям приходится ездить за медикаментами в ближайшие города за многие километры. Особенно остро эта проблема стоит для пожилых людей, инвалидов и многодетных семей, которым сложно добираться до районных центров.

Кто заплатит за бензин и водителю? Будут ли лекарства в передвижных аптеках более дорогими?

Ведущую роль в организации маршрутов и экономической поддержке передвижных аптек играют региональные власти. Как рассказала "Российской газете" исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина, пилотные проекты с мобильными аптеками уже "обкатывались" в Красноярском крае, Татарстане, Краснодарском крае и некоторых других регионах. Логистика, переоборудование и обслуживание специальных автомобилей - это, действительно, дополнительные расходы. Но проект социальный, направлен на повышение доступности лекарственного обеспечения, и логистические расходы не должны влиять на удорожание лекарств. Поэтому практически везде в организации мобильных аптек участвовали региональные власти - не только для разработки оптимальных маршрутов, но и для обеспечения финансовой устойчивости. "Перекладывать дополнительные расходы на сами аптеки, включая их в окончательную цену лекарств, - это значит убить социальную направленность проекта", - подчеркнула Неволина.

В чем плюсы четкой организации передвижных аптек?

Как пояснял глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, основной принцип работы мобильных аптек - периодичность и предсказуемость их визитов. Это поможет людям заранее быть готовыми к приезду автолавки, а фармацевтам - эффективно формировать заказы, собирая предварительные заявки от населения.

Первый заместитель председателя этого комитета Госдумы Бадма Башанкаев, в свою очередь, отметил, что инициатива появилась как прямой ответ на запрос регионов.

"Мы запросили мнения регионов о мобильных передвижных аптеках, и их ответ был един - такие аптеки необходимы", - заявил он.

Где мобильные аптеки уже работали?

Перед федеральным экспериментом мобильные аптеки успешно тестировались в нескольких регионах:

Красноярский край: в 2024 году передвижные аптечные пункты проехали по удаленным деревням, обслужив 31 населенный пункт. Участники эксперимента положительно оценили их работу. В 40% ФАП края не продают лекарства, во многих деревнях нет ни ФАПов, ни аптечных пунктов, потребность в проекте огромная. Средний дневной товарооборот за время тестирования составил около 15 тыс. рублей (35 чеков). Как отметили в руководстве "Губернских аптек" (государственная аптечная сеть, которой было поручено выполнение проекта) мобильные аптеки - "это история не про бизнес, а про обеспечение доступности лекарственной помощи".

Нижегородская область вошла в пилотный проект по внедрению мобильных аптек в 2025 году. Сборка мобильных аптечных пунктов будет производиться на Горьковском автозаводе на базе шасси "ГАЗели", оснащенных автономным водоснабжением, освещением, кондиционером, витринами и шкафом для хранения лекарств.

Краснодарский край и Республика Хакасия также участвовали в тестировании передвижных аптечных пунктов по поручению Росздравнадзора в марте 2024 года.

Татарстан: мобильные аптеки работают уже несколько лет, здесь также в их работе участвуют региональные власти.