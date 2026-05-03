Эндокринолог объяснил причины гинекомастии

Рост груди у мужчин – сродни проблемам с эрекцией: и то, и другое они переживают крайне болезненно, так как это ставит под угрозу их мужественность и крест на личной жизни. Медицинская статистика шокирует, насколько часто это встречается: примерно у половины представителей мужского пола после 30 лет! При этом пойти к врачам и признаться в такой деликатной проблеме мужчинам нелегко, и лечение откладывается. О причинах и современных методах исправления ситуации мы побеседовали с врачом-эндокринологом.

Есть такое заболевание «гинекомастия» – увеличение грудных желез у мужчин, одной или обеих. Это не рак, а доброкачественное изменение, подчеркивают медики. Знатокам кино сразу может вспомниться персонаж из культового фильма «Бойцовский клуб» по роману Чака Паланика – Роберт «Боб» Полсон, здоровенный мужик с внушительным женским бюстом. По сюжету он – бывший бодибилдер, у которого из-за чрезмерного употребления стероидов развился рак яичек. После операции по их удалению он был «посажен» на гормональную терапию, что привело к гинекомастии.

О недуге, нарушающем мужественность пациентов, «МК» побеседовал с врачом. Как пояснила врач-эндокринолог Полина Макарова, это заболевание встречается в трех периодах жизни: в младенчестве (обычно само проходит в течение двух лет); в период полового созревания; в среднем и пожилом возрасте (после 30 лет – примерно в 45–50 % случаев).

«Мужчины обычно долго тянут с визитом к врачу, а когда, наконец, приходят, то испытывают большой дискомфорт на приеме, он им дается нелегко, – говорит врач-эндокринолог. – Приходится буквально клешнями вытягивать из них информацию».

Но переживать таким мужчинам не стоит: чем раньше они обратятся к врачам и чем скорее выявятся причины заболевания, тем быстрее все пройдет. Иногда достаточно устранить причину, если это прием лекарств или злоупотребление алкоголем. Но могут быть и эндокринные заболевания. Хирургическое удаление рассматривается при отсутствии эффекта от консервативной терапии.

«В организме есть два вида гормонов: одни (эстрогены) подталкивают грудь к росту, другие (андрогены, в том числе, тестостерон) сдерживают этот рост, – объясняет нам врач. – Гинекомастия возникает, если баланс между ними нарушается. Таким образом, основные факторы, приводящие к росту груди у мужчин, – нарушение баланса эстрогенов (стимулируют рост ткани груди) и андрогенов (подавляют рост); дефицит андрогенов; избыток эстрогенов; либо это нормальное количество гормонов, но нарушено соотношение (эстрогенов больше)».

Еще еще углубляться в механизмы первопричин, то на дисбаланс гормонов влияет повышенная активность фермента ароматазы (который превращает андрогены в эстрогены) – а такое часто бывает при ожирении и употреблении алкоголя.

Избыток эстрогенов. Они могут вырабатываться в избытке самими органами (например, гонадами или надпочечниками), поступать извне (с лекарствами) или образовываться из андрогенов в слишком большом количестве.

Снижение уровня тестостерона. Это может быть из-за его нехватки, проблем с чувствительностью к нему в организме, резкого похудения или голодания.

– Как алкоголь может повлиять на развитие заболевания?

– Алкоголь особенно опасен: он снижает уровень тестостерона и может привести к гинекомастии даже без проблем с печенью. Кроме того, алкоголь очень калорийный и при его чрезмерном употреблении у человека увеличивается вес и откладывается жир в области груди (это называют «ложной гинекомастией»).

Способы лечения, продолжает врач, зависят от причины развития заболевания.

Для младенцев и подростков обычно достаточно просто регулярно наблюдаться у врача. Чаще всего гинекомастия проходит сама, и операция почти никогда не требуется (при условии своевременного обращения к врачу).

Для устранения причины роста груди у мужчины бывает достаточно изменить образ жизни: бросить употреблять алкоголь, отказаться от запрещенных веществ, или же заменить лекарства (если они провоцируют гинекомастию) на безопасные аналоги.

Хирургическое лечение рассматривают только в том случае, если другие методы не помогли.

Резюмируя, – не так страшна проблема, как кто-то из мужчин ее малюет, – идите к докторам, и при современном развитии медицины они достаточно быстро вернут вам мужественность...