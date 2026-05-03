Врач назвал симптом инфаркта, который сбивает людей с толку

Считается, что в половине случаев инфаркт миокарда развивается без предвестников, однако есть симптом, на который многие пациенты не обращают должного внимания. Так, примерно за неделю до приступа человек может жаловаться на боль в обеих руках.

Как отметил кардиолог Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев, многие задумаются, если боль локализуется в грудной клетке, но дискомфорт в области рук - сбивает с толку. Зачастую симметричная боль в руках многими воспринимается как симптом остеохондроза.

"Люди вместо срочного обращения к врачу продолжают вести привычный образ жизни, совершая роковую ошибку", - пишет врач в своем блоге.

Константин Крулев отметил, что дискомфорт в руках обычно возникает при нагрузке, например, во время ходьбы. Он проходит через пару минут после того, как человек останавливается. Такой сценарий прямо говорит о стенокардии.

