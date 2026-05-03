Тихий убийца: названы неочевидные признаки гипертонии

Контроль артериального давления - это основа для сохранения здоровья, особенно после 50 лет. Гипертония долго может никак не проявляться, но при этом методично разрушает сосуды и сердце.

«Гипертонию называют тихим убийцей неслучайно. Часто она не дает классических признаков, а проявляется неочевидными симптомами, которые мы привыкли списывать на усталость. Трудности с концентрацией, туман в голове, немотивированная раздражительность и быстрая утомляемость могут быть первыми звоночками. Стоит обратить внимание на ночные пробуждения, одышку при минимальной нагрузке, появление мушек перед глазами или легкую тошноту», - сообщил «Свободной Прессе» врач-терапевт Дмитрий Демидик.

Также важно следить за состоянием ночью.

«Особенно коварны утренние головные боли в затылке. Они едва ли не единственный признак того, что ночью давление было повышено», - сообщил врач.

Напомним, при повышенном артериальном давлении следует принимать препараты регулярно, а не при скачках.