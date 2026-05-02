В России начнут торговать лекарствами в передвижных аптеках

Президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте федерального масштаба по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках.

Передвижные аптеки, согласно подписанному главой государства закону, будут работать с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029 года в тестовом режиме. В рамках это эксперимента аптеки начнут в розницу торговать лекарствами через передвижные аптечные пункты. Такую торговлю можно вести в населенных пунктах, где нет обычных аптек.

При этом в мобильных аптечных пунктах нельзя будет продавать несколько видов лекарств. Речь идет о препаратах, содержащих наркотические и психотропные вещества, а также их прекурсоры. Также нельзя будет реализовывать сильнодействующие вещества и ряд других препаратов.

Лекарства в передвижных аптеках необходимо защищать от воздействия осадков, низких и высоких температур.

Под мобильной аптекой будет пониматься автотранспорт с отдельной кабиной водителя. Такой транспорт должен принадлежать аптеке на праве собственности и комплектоваться специальным оборудованием.