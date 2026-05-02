Названы первые признаки нарушения работы микробиоты

Первые признаки нарушения работы микробиоты проявляются в виде вздутия, нарушения стула, неприятный запах изо рта. Однако также нарушение может проявляться повышенной утомляемостью, раздражительностью, тошнотой, головными болями, рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«Первые признаки нарушения работы микробиоты проявляются в виде вздутия, нарушения стула, неприятный запах изо рта. Причиной таких изменений зачастую является неправильное питание, прием антибиотиков, гормонов, обезболивающих, нарушение работы печени и поджелудочной железы. Токсичные продукты, которые образуются в кишечнике — газы (водород, метан, аммиак, сероводород и др), токсичные соединения индол и бензольные соединения и пр. вызывают хроническую интоксикацию, которая может проявляться повышенной утомляемостью, раздражительностью, тошнотой, головными болями», — отметил врач.

В рамках диагностики используется традиционно бактериологический метод, который позволяет определить основные сдвиги. Также в скрининговой диагностике принято использовать дыхательный водородный тест, способный по газовому составу выдыхаемого воздуха понять изменения микробиоты кишечника.

«Следует всегда помнить, что прием пищи — это основа для метаболизма нашего организма и поддержание здорового микробиома в кишечнике. Следует минимизировать употребление продуктов, содержащих большое количество консервантов и искусственных наполнителей. Пищу тщательно пережевывать и не употреблять сразу большими порциями. В рационе должно присутствовать достаточное количество растительных волокон, кисломолочных продуктов, употреблять достаточный объем жидкости», — рассказал Неронов.

При появлении признаков дисбиотического расстройства не стоит заниматься самостоятельным лечением. В рамках первой меры необходимо нормализовать пищевое поведение, если эта мера не даст эффекта, то следующий шаг должен быть визит к специалисту, так как причиной этих расстройств может быть серьезное заболевание пищеварительной системы.