Вспышки на Солнце, провоцирующие возмущения магнитосферы Земли, не влияют на развитие у людей мигрени. Чаще всего причиной головной боли выступает нервное перенапряжение, сообщил ТАСС старший научный сотрудник кафедры "Химия и биотехнология" Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

В воскресенье, 3 мая отмечается Всемирный день Солнца. Некоторые люди связывают развитие мигрени с солнечными вспышками, однако в реальности это излучение не способно физически воздействовать на людей, пояснил эксперт.

«Это излучение достаточно интенсивное, чтобы нарушить атмосферный слой, где проходят сигналы связи и волны GPS, — ионосферу. Но пройти дальше до Земли и физически воздействовать на людей оно не может. Соответственно, оно не является первопричиной. В целом, единственной причиной возникновения мигрени является перегрузка нервной системы. Это состояние появляется из-за нервного перенапряжения и сниженного адаптационного потенциала, то есть умения организма приспосабливаться к новым условиям», — сказал Литвинов корреспонденту ТАСС.

Эксперт указал на то, нервное перенапряжение выступает фактором, ослабляющим организм. На этом фоне такие триггеры, как жара, духота, сырость или употребление алкоголя, могут дополнительно ухудшать самочувствие.