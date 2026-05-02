Тихая эпидемия: что такое лудомания и как ее лечат

Минздрав принял историческое решение: с 1 сентября игроков, которые не в силах противостоять пагубному пристрастию к азартным играм, будут бесплатно лечить психиатры-наркологи. Подробнее о том, что такое лудомания и как ее лечат — в материале «Вечерней Москвы».

Лудомания — так называется патологическое влечение к тотализаторам и пари на деньги. Человек, страдающий этой болезнью, перестает себя контролировать. Сутки напролет он может проводить в казино или у игровых автоматов, ежедневно делает ставки на исход множества спортивных состязаний.

Итог почти всегда один: бедняга попадает в долговую кабалу, которая постепенно сжимается, как удавка на шее. Подобные истории часто заканчиваются трагически. Лудомания включена в Международную классификацию болезней, которую используют и российские врачи. Но до сих пор такими больными должны были заниматься медицинские психологи в поликлиниках.

Теперь стало очевидно, что этого недостаточно: избавиться от нездоровой страсти к азартным играм почти так же трудно, как от алкогольной зависимости. Но тем, кто этого действительно захочет, государство обещает помочь, предоставив бесплатное лечение у психиатра-нарколога, ведь лудомания сочетает признаки психического расстройства и синдрома зависимости.

Тихая эпидемия

В Советском Союзе об этом заболевании никто не слышал. Попадались, конечно, заядлые любители лотереи «Спортлото», принимавшие участие в каждом розыгрыше и игравшие по собственным схемам. Со всей страны съезжались игроки на Московский ипподром — только там можно было легально делать ставки. Существовали и подпольные казино, но ходили туда единицы.

Первые российские лудоманы появились в начале 1990-х годов вместе с легальными казино и букмекерскими конторами. Но их количество было сравнительно невелико. Все изменило развитие технологий. Онлайн-казино и букмекерские приложения сделали ставки доступными каждому желающему. Теперь, чтобы испытать удачу и рискнуть своими кровными, можно даже не вставать с дивана. Агрессивная реклама продолжает привлекать все новых жертв. Депутат Государственной думы Каплан Панеш называет лудоманию национальным бедствием.

Ведь сегодня на спорт ставят 13 миллионов граждан, половина из которых делает это каждую неделю. По подсчетам того же Панеша, лудоманией могут страдать 12 процентов взрослого населения и 5–10 процентов молодежи (до 30 лет). Эти люди не только одержимы навязчивой идеей выигрыша, но и порой оказываются в тяжелейшей жизненной ситуации, через ставки отдавая хозяевам игорного бизнеса все свои средства. Их семьи зачастую живут на грани нищеты. А беттинг (от английского bet — «ставка» или «пари») стал едва ли не самым доходным российским бизнесом. Общая выручка букмекеров в 2025 году составила почти 1,9 триллиона рублей.

Сам себе психолог

Долгое время лудоманию не воспринимали как заболевание. Она представлялась (а многим и сейчас представляется) вредной привычкой, следствием слабости воли. Дескать, игроку достаточно просто взять себя в руки. Соответствующей была и помощь лудоману: его всячески стыдили, чтобы он наконец «все понял» и бросил играть. Такая проработка может помочь лишь на начальной стадии болезни, когда зависимость не столь велика. При дальнейшем прогрессировании увещевания становятся бессмысленными. Как при алкоголизме, нужна помощь специалистов.

Чем такому больному поможет психиатр? Как правило, игроку назначают комплексное лечение, в основе которого лежит когнитивно-поведенческая терапия. Психиатр разбирает по косточкам иррациональные мысли больного («вот сейчас мне начнет везти», «игра находится под моим контролем»). Задача в том, чтобы тот осознал свои заблуждения.

Врач также выявляет ситуации, провоцирующие больного возвращаться к игре (стресс, одиночество и прочие), и они вместе решают, как с ними справляться. В течение всего курса лечения (обычно — от 6 до 20 занятий) лудоман учится управлять своей психикой. Если пагубное пристрастие к игре сопровождается депрессией, врач назначает антидепрессанты. Затем, на этапе реабилитации, очень полезно участие в программах, где больной привыкает к жизни без игр (например, «Анонимные игроки»).

Вне игры

Только лечение у психиатра — это, конечно, не гарантия выздоровления. Прежде всего потому, что помощь окажется эффективной только в случае, если больной сам хочет избавиться от зависимости и подписывает согласие на лечение. А он находится во власти грез, ему кажется, что ближайшая ставка позволит отыграться, а затем его система наконец принесет удачу.

Поэтому нужны и жесткие ограничительные меры. Минфин, к примеру, на днях опубликовал проект приказа, согласно которому букмекерские конторы и тотализаторы будут обязаны размещать на своих сайтах предупреждения об опасности азартных игр — по сути, такие же страшилки, как на пачках сигарет. Чрезвычайно действенно ограничение лудомана в средствах. Но убедить его заблокировать свои счета или перевести средства близким людям не всегда удается. Проще уговорить лудомана установить самозапрет на участие в азартных играх на срок от 12 месяцев. Возможность сделать это через портал Госуслуг или в МФЦ появится тоже с 1 сентября 2026 года. Снять самозапрет не получится. За это время специалисты успеют как следует поработать с больным.

Правда, пока у нас не хватает психиатров, компетентных в лечении лудомании. Это естественно — у врачей нет практического опыта, лечить подобных больных им прежде не приходилось. По-хорошему, в каждом психоневрологическом диспансере должен работать хотя бы один такой доктор. Готово ли наше здравоохранение к лечению лудоманов? Узнаем это уже через полгода.

Знаменитые лудоманы

Федор Достоевский пытался найти выигрышную систему игры в рулетку, но чаще всего проигрывался подчистую. Порой писатель даже закладывал в ломбард вещи жены.

Российский теннисист Евгений Кафельников в интервью признавался, что проиграл в покер не один миллион долларов.

Чемпион мира по боксу Майк Тайсон часто оставлял в казино серьезные суммы. В конце концов он был вынужден обратиться за помощью к специалисту по зависимостям.

Актер Александр Абдулов увлекся азартными играми в конце 1980-х годов. Как все лудоманы, он проигрывал чаще, чем выигрывал, но все же умел останавливаться.

Николаю Некрасову везло в карточной игре. Поэт объяснял, что таким образом судьба отдает ему долг за деда, который однажды проиграл все свое состояние.

Попытки победить зависимость с помощью силы воли — один из самых распространенных мифов. Людям советуют «взять себя в руки» или «просто перестать», но с медицинской точки зрения это не работает. Зависимость — это заболевание мозга, связанное с физиологическими и психологическими изменениями, которое невозможно преодолеть лишь усилием характера, рассказал «Вечерней Москве» нарколог и психиатр клиники «Алкоспас» Антон Рудковский.