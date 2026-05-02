Врач предупредил об одном из самых опасных заблуждений об алкоголе

Вопреки распространенному мнению, алкоголь не является народным снотворным, заявил психиатр, главный врач клиники «Аксона» Эдуард Холодов. Об одном из самых опасных и разрушительных заблуждений о спиртных напитках он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

По словам Холодова, выпитый вечером бокал вина обладает седативным действием, поэтому может сократить время засыпания, но в то же время он нарушает структуру сна.

«Алкоголь избирательно и грубо подавляет быструю фазу сна, особенно во второй половине ночи. Это приводит к частым пробуждениям, повышенной потливости, кошмарам и фрагментарным, тревожным сновидениям. Все это оказывает катастрофическое воздействие на психику и мозг», — подчеркнул он.

Психиатр предупредил, что привычка по вечерам снимать стресс с помощью спиртных напитков грозит утренней разбитостью, раздражительностью, повышенной тревожностью и ухудшением концентрации внимания и памяти. Кроме того, как отметил врач, алкоголь сильно расслабляет мышцы глотки, из-за чего у человека развивается храп и эпизоды апноэ (остановки дыхания на 30-60 секунд). Это приводит к гипоксии мозга и, как следствие, гибели его нейронов.

«Если вы привыкли засыпать с помощью алкоголя, ваш мозг перестраивается. Со временем та же доза перестает работать, вы начинаете увеличивать ее. А когда пытаетесь заснуть без спиртного — возникает тяжелейшая бессонница, которая в разы сильнее исходной. Это замкнутый круг зависимости», — предостерег Холодов.

Ранее нарколог Андрей Тюрин предупредил, что некоторые повседневные ритуалы могут сформировать алкогольную зависимость. Одним из них врач назвал привычку снимать стресс спиртным.