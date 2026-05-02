Врачи спасли мужчину с разрывом сосуда

32-летний пациент поступил в стационар с тяжелым повреждением и ложной аневризмой – огромной гематомой, грозившей кровотечением.

Врачи городской клинической больницы скорой медицинской помощи в Волгограде провели двухэтапную операцию, сообщает облздрав. Сначала рентгенэндоваскулярные хирурги сделали эмболизацию: перекрыли сосуды, питавшие аневризму, и установили стент.

После этого открытым способом удалили гематому (около 200 мл), промыли рану, поставили дренаж и перетянули сосуды. Работали две бригады медиков: под руководством заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Андрея Легкого и сердечно-сосудистого хирурга Владимира Асотова.

Благодаря их слаженным действиям удалось избежать большой кровопотери и спасти мужчине ногу. Сейчас пациент стабилен, готовится к выписке.

Благодаря их слаженным действиям удалось избежать большой кровопотери и спасти мужчине ногу. Сейчас пациент стабилен, готовится к выписке.